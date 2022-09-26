Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta 6 futbolcu, teknik direktör Valerien Ismael'in vazgeçilmezi oldu. İşte Ismael'in geride kalan 7 haftadaki değişilmez isimleri ve skora katkıları...
Savunmanın göbeğinde 'lider' durumda olan Romain Saiss de 7 maç şans buldu ve vazgeçilmez isimlerden biri oldu. Orta sahada Ismael, Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ı 7 maçta da görevlendirdi.
Beşiktaş'ta geride kalan 7 maçta da görev yapan Weghorst forvetin as ismi olurken, attığı 3 gol ve yaptığı 4 asistle de öne çıktı.
SKORA KATKILARI
Rosier: 7 maç - 1 Gol - 2 Asist
Masuaku: 7 maç - 2 Asist
Saiss: 7 maç -
Gedson: 7 maç - 1 Asist
Salih: 7 maç - 1 Gol - 1 Asist
Weghorst: 7 maç - 3 Gol - 4 Asist