Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği NEC Nijmegen'li Elayis Tavşan, açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, siyah beyazlılara transferinin neden gerçekleşmediğini duyurdu.
Elayis Tavşan'dan Beşiktaş itirafı! Transfer neden gerçekleşmedi?
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde yakından ilgilendiği ve kadrosuna katmak istediği Elayis Tavşan, Hollanda basınına konuştu. Transfer sürecine dair flaş itiraflarda bulunan genç yıldız, siyah beyazlılara neden gitmediğini açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.09.2022- 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022- 10:22
İşte Hollanda basınına konuşan 21 yaşındaki futbolcunun o sözleri;
"Beşiktaş'ta düzenli oynama şansım olacağından emin değildim"