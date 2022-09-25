Kartal'a sevindiren haber! Derbide oynayabilecek...
Derbi öncesi özel görüşme! F.Bahçe maçında...
Faroe Adaları'nın özellikleri neler?
💲 1 DOLAR NE KADAR?
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kartal'a sevindiren haber! Derbide oynayabilecek... Kartal'a sevindiren haber! Derbide oynayabilecek... 13:52
Jorge Jesus'un dev planı! Kanarya'nın yıldızları... Jorge Jesus'un dev planı! Kanarya'nın yıldızları... 13:48
G.Saray taraftarlarından Abdülkerim tepkisi! G.Saray taraftarlarından Abdülkerim tepkisi! 13:31
1 puanı kurtarmıştı! İsmail'in jeneriklik golü aday gösterildi 1 puanı kurtarmıştı! İsmail'in jeneriklik golü aday gösterildi 12:26
Derbi öncesi özel görüşme! F.Bahçe maçında... Derbi öncesi özel görüşme! F.Bahçe maçında... 12:06
Fransızlar hayran kaldı! Türk futbolunun yeni yıldızı... Fransızlar hayran kaldı! Türk futbolunun yeni yıldızı... 10:49
Daha Eski
Masuaku'dan flaş paylaşım! Masuaku'dan flaş paylaşım! 10:48
Fırtına'nın kasası dolacak! Fırtına'nın kasası dolacak! 10:26
Dünya Jesus'u konuşuyor! Brezilya'dan flaş iddia Dünya Jesus'u konuşuyor! Brezilya'dan flaş iddia 10:02
Ismael talimatı verdi! "Derbide sahada olmalı" Ismael talimatı verdi! "Derbide sahada olmalı" 09:50
Maçın ardından o isme dikkat çekti! "Paslanmış..." Maçın ardından o isme dikkat çekti! "Paslanmış..." 09:30
Mata'ya övgü dolu sözler! Mata'ya övgü dolu sözler! 09:17
SON DAKİKA