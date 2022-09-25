Süper Lig'de milli aranın ardından Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. İki ekip de zorlu mücadeleden galip ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş cephesinde ise önemli bir Cenk Tosun gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş'a üçüncü kez dönen Cenk Tosun, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak istiyor. Tecrübeli golcü, şu anda teknik direktör Valerien Ismael'in 11'inde ilk tercih değil. Fransız çalıştırıcının golcü isimle birebir görüşmelerde dikkati çeken ifadeler kullandı.

'MÜKEMMEL HÜCUM YETENEKLERİN VAR'

Cenk Tosun'un süre aldığı dakikalarda gol atmasına kimsenin şaşırmayacağını ifade eden Ismael'in 'Senin mükemmel hücum yeteneklerin var. Bunu süre aldığın anlarda en iyi şekilde kullanmanı bekliyorum' diyerek öğrencisinde övgüde bulunduğu öğrenildi. Fransız çalıştırıcı, Tosun'dan sezon içinde maksimum sayıda yararlanmayı amaçlıyor.

BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

İngiliz ekibi Everton'dan siyah-beyazlılara dönen Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta hiç ilk 11'de oynamadı ve 60 dakika süre aldı. Beşiktaş'ta Wout Weghorst 3 gol ve 4 asist üretirken, Jackson Muleka ise 4 gollük performans sergiledi.

DERBİDE İKİNCİ YARIDA

Öte yandan Fransız teknik adam, Cenk Tosun'u 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak derbide ikinci yarıda oynatmayı planlıyor. Siyah-beyazlı golcü ise bir an önce as kadroda yer almak ve golleriyle katkı vermek istiyor.