Fransız hoca, dünkü idman öncesinde kısa bir toplantıya yaptığı oyunculara uyarılarda bulundu. "Üst üste 2. kez puan kaybına tahammülüm yok, sizin de olmasın" diyen İsmael, "Şanssızlık nedeniyle önceki maçı kaybettik, ama bu kez gerekirse şanssızlığı da yeneceksiniz" ifadesini kullandı.