Teknik direktör Valerien İsmael, İstanbul maçı yaklaşırken ipleri sıkmaya başladı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den oyunculara mesaj! "Gerekirse şanssızlığı da yenin"
Beşiktaş, Valerien Ismael önderliğinde sezona hızlı başladı. Ancak siyah beyazlı ekip Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'e takıldı. Maçın ardından Fransız antrenörün takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte o sözler...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.09.2022- 06:40
Fransız hoca, dünkü idman öncesinde kısa bir toplantıya yaptığı oyunculara uyarılarda bulundu. "Üst üste 2. kez puan kaybına tahammülüm yok, sizin de olmasın" diyen İsmael, "Şanssızlık nedeniyle önceki maçı kaybettik, ama bu kez gerekirse şanssızlığı da yeneceksiniz" ifadesini kullandı.
FORVETLERLE KONUŞTU
Tecrübeli çalıştırıcı "Ben kenarda olmayacağım ama siz zaten ne isteğimi biliyor olacaksınız.