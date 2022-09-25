BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burnley'de Weghorst pişmanlığı!
Beşiktaş'ta sergilediği performansla adeta taraftarların sevgilisi haline gelen Wout Weghorst için Burnley taraftarları yönetime tepkisini sürdürüyor!
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.09.2022- 14:51
BURNLEY TARAFTARLARI ELEŞTİRİYOR
Burnley taraftarları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, forvet hattında yapılan hamlelerin 'anlamsız' olduğunu ifade etti.
HALİL'İ YETERSİZ GÖRDÜLER
Bilindiği üzere Burnley, Wout Weghorst'un Beşiktaş ile anlaşması sonrasında Halil Dervişoğlu ile sözleşme imzalamıştı.
İKİ FUTBOLCUNUN PERFORMANSI
Halil Dervişoğlu, Burnley ekibinde 1 maçta 2 dakika görev aldı. Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta Süper Lig'de 7 maçta 3 gol 4 asistlik katkısıyla öne çıkan isim oldu.