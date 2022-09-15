İki yıl önce kazanılan şampiyonluklardan sonra hem Rıdvan Yılmaz hem de Ersin Destanoğlu ile 5 yılığına el sıkışılmıştı. Ancak geçtiğimiz sezon bu sözleşmelerin TFF'ye bildirilmemesi nedeniyle eski kontrat üzerinden anlaşma devam etti. Bu durum Rangers'a giden Rıdvan Yılmaz gibi Ersin Destanoğlu'nun da sözleşmesinin son senesine girmesine sebebiyet verdi.



