Genç yaşta Beşiktaş'ın kalesine geçen ve 3 kupa kazanan Ersin'in sert düşüşü dikkat çekiyor. Milli file bekçisi yaz transfer dönemine girilirken menajer değişikliği yapmış ve kendisine Avrupa'dan teklif getirilmesini beklemişti ancak bu gerçekleşmedi.
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi! Maaş konusunda uçurum var...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta son iki haftada forma giymeyen Ersin Destanoğlu konusunda kriz çıktı. Siyah-beyazlıların sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Ersin Destanoğlu ile yönetim arasında maaş konusunda arada büyük fark çıktı. İşte son detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
Genç yaşta Beşiktaş'ın kalesine geçen ve 3 kupa kazanan Ersin'in sert düşüşü dikkat çekiyor. Milli file bekçisi yaz transfer dönemine girilirken menajer değişikliği yapmış ve kendisine Avrupa'dan teklif getirilmesini beklemişti ancak bu gerçekleşmedi.
YAPILAN SÖZLEŞME FEDERASYONA BİLDİRİLMEDİ
Sabah'ın haberine göre eski menajerine dönüş yapan Ersin, transfer haberleri ve sözleşme gündemi arasında konsantrasyon kaybı yaşadı. Siyah-beyazlı yönetim ise 21 yaşındaki genç eldivenle görüşmelerini hızlandırdı.
Ersin'in kontratını 3 yıl daha uzatarak, bu sezon da dahil olmak üzere toplam 4 sezon revize etmek isteyen Beşiktaş'ın önerisi 500 bin Euro oldu.