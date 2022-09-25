BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arthur Masuaku'dan flaş sosyal medya paylaşımı

Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği Arthur Masuaku sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Demokratik Kongolu yıldızın bu paylaşımı dikkat çekti. (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2022- 10:49