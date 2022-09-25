BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arthur Masuaku'dan flaş sosyal medya paylaşımı
Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği Arthur Masuaku sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Demokratik Kongolu yıldızın bu paylaşımı dikkat çekti. (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.09.2022- 10:49
MASUAKU'DAN LAVAŞLI PAYLAŞIM
Siyah-beyazlıların sol beki, yemek yediği bir alandan paylaşım yaptı. Masuaku'ya hizmet veren bir şef, lavaş ekmeğinin üzerine Beşiktaş yazarak Masuaku'ya getirdi. Masuaku ise bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
BEŞİKTAŞ'TA 2 ASİST YAPTI
Arthur Masuaku bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 602 dakika süre aldı ve 2 asist üretti. Futbolcu sosyal medyadan Beşiktaş taraftarlarının sık sık desteklediği isimlerin başında geliyor.