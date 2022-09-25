Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Ghezzal talimatı!

Milli aranın ardından Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesinde ise gözler bir süredir sakatlığı süren Rachid Ghezzal'ın üzerinde olacak. İşte son detaylar ve Valerien Ismael'in o kararı... (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2022- 10:02