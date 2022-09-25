Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Ghezzal talimatı!
Milli aranın ardından Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesinde ise gözler bir süredir sakatlığı süren Rachid Ghezzal'ın üzerinde olacak. İşte son detaylar ve Valerien Ismael'in o kararı... (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.09.2022- 10:02
Sağ ayağının altındaki sakatlığı sebebiyle Alanya maçından bu yana forma giyemeyen Cezayirli oyuncunun hafta başından itibaren takıma katılması için seferberlik ilan edildi.
Rachid Ghezzal da milli aradan sonraki Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyor.
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlıların saha içindeki liderlerinden biri olan Ghezzal, Fransız teknik adam Valerien Ismael'in kozu olacak.
Geldiği günden bu yana Süper Lig'de bugüne kadar 4 kez Fenerbahçe derbisi oynayan Cezayirli yıldız, sarı-lacivertlilere karşı ya gol atıyor ya da asist yapıyor.