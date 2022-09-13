Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Başakşehir maçında oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular ise ilk olarak aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Sonrasında antrenman 5'e 2 dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.