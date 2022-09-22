BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ghezzal'dan flaş paylaşım!

Beşiktaş'ın bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ismi Rachid Ghezzal'dan flaş bir açıklama geldi. Ghezzal, "Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla sahte haber görmeye başladım ve bu haberlerin kasıtlı olarak, bize zarar vermek için yapıldığını biliyorum. Bu büyük kulübe hizmet etmek için %200'üm ile hazırlanıyorum." dedi. (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2022- 15:51