Beşiktaş'ta ilk 5 haftanın yıldızlarından olan Wout Weghorst, antrenmanda bir sakatlık yaşadı.
Beşiktaş'ta Wout Weghorst kararı! Başakşehir maçında oynamazsa...
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Siyah beyazlılarda, idmanda sakatlanan Wout Weghorst'un İstanbul ekibine karşı görev alıp alamayacağı merak konusuydu. Teknik Direktör Valerien Ismael, Hollandalı golcünün forma giyememesi durumunda alternatifini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.09.2022- 09:23
Golcü oyuncunun Başakşehir maçına yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Valerien Ismael, Hollandalı golcünün oynayamaması durumuna karşı alternatif ismi de belirledi.