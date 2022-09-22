Beşiktaş'ta sol stoper için Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan hamlelerinin yapılmasının ardından Francisco Montero yarışta geri planda kaldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Menajerine talimatı verdi! Francisco Montero'dan flaş karar
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki stoperi Francisco Montero'nun geleceği merak konusu. Siyah beyazlı ekibin Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan transferleri sonrası geri plana düşen İspanyol oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.09.2022- 11:26
İspanyol futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
MONTERO AYRILIĞI KAFAYA KOYDU
Fanatik'in haberine göre; 23 yaşındaki stoperin, forma şansı bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve devre arasında ayrılmak için menajerine talimat verdiği iddia edildi.