Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, vatandaşı Rosier ile bir görüşme yaparak İstanbulspor maçında kendisini neden kenara aldığını anlattı.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael'den Valentin Rosier hamlesi! Gönlünü böyle aldı
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmada oyundan çıkan Valentin Rosier'in gönlünü Valerien Ismael aldı. Fransız hoca, vatandaşı ile özel olarak görüşerek İstanbulspor maçında yaptığı değişikliğin sebebini anlattı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 22.09.2022- 06:40
Takvim'in haberine göre, yabancı kuralı sebebiyle Rosier'i kenara aldığını hatırlatan Ismael, oyuncusuna bu takımın en önemli isimlerinden biri olduğunu da hatırlattı.
Rosier ise kazanma hırsı sebebiyle böyle bir tepki verdiğini söyledi.