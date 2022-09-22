"Lige iyi başladık ama son iki haftada bir düşüş olduğu da doğru. Futbolda sadece kazanmak yok elbette. Ancak Beşiktaş çok büyük kulüp ve burada her daim galibiyet istenir, iyi futbol istenir. Senin de bunu istediğini biliyorum. Sakın moralini bozma. Eleştiri dünyanın her yerinde var. Eleştirilere kulaklarını tıka, biz sana sonuna kadar güveniyoruz. Sadece işine yani saha içerisine odaklan..."