Beşiktaş'ta gözler 2 Ekim'de oynanacak F.Bahçe maçına çevrilirken; Başkan Ahmet Nur Çebi son iki haftada yaşanan puan kayıpları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Valerien İsmael'e sahip çıktı.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael'e güvenoyu!
Beşiktaş'ta yoğun eleştirilere maruz kalan teknik direktör Valerien Ismael'e, Başkan Ahmet Nur Çebi destek çıktı. Önce kaptanlar, ardından yönetici arkadaşlarıyla görüşen Çebi, Fransız hocaya da "Eleştirilere kulak tıka, biz sana sonuna kadar güveniyoruz" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Başkan Çebi önce takımın saha içindeki lider futbolcularla bir araya geldi, ardından Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir görüşme yaptı. Çebi, nerede hata yapıldığı konusunda bilgiler alırken, karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.
Görüşmenin ardından konuşulanları yönetici arkadaşlarıyla paylaşan Başkan Çebi, "Kötü gidişatın bir sorumlusu olmalı" eleştirilerine, "7 maçta 1 kez kaybettik. Bu, abartılacak bir durum olmamalı" yanıtını vererek sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.