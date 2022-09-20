Ersin ve Emre yedikleri hatalı gollerle dikkat çekerken gözler Mert Günok'a çevrildi.
Beşiktaş'ta Mert Günok'a yeşil ışık! Valerien Ismael bizzat görüştü
Beşiktaş'ta kale konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda, Fenerbahçe derbisinde kalede kimin oynayacağı merak konusu olmuştu. Teknik Direktör Valerien Ismael'in, Almanya'ya gitmeden önce Mert Günok ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.09.2022- 06:40
Takvim'in haberine göre, 33 yaşındaki kalecinin iyileşmesi ve eksiklerini gidermesine rağmen oynatılmadığı öğrenildi.
Valerien Ismael'in de Almanya'ya gitmeden önce Mert Günok'la görüşerek Fenerbahçe derbisi için yeşil ışık yaktığı öğrenildi.