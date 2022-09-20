Özellikle son iki haftada sadece 1 puan alınırken; hem ortaya konan futbol hem de saha içindeki oyuncu tercihleri nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan İsmael'in, derbide yaşanacak puan kaybında akıbetinin bir kez daha masaya yatırılacağı öğrenildi.