Beşiktaş'ta üst üste yaşanan puan kayıplarının 1 numaralı sorumlusu olarak teknik direktör Valerien İsmael gösteriliyor. Öyle ki son 2 maçta 5 puan kaybederek liderlikten 4. sıraya inen Beşiktaş'ta bu durumun, teknik direktör İsmael'in 'yanlış' oyuncu değişikliklerinden kaynaklandığı yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael için çanlar çalıyor! Fenerbahçe'ye kaybederse...
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in tercihleri yoğun eleştiri almaya devam ediyor. Son 2 maçta 5 puan kaybederek liderlikten 4. sıraya gerileyen siyah beyazlılarda, Ismael'in kaderi Fenerbahçe derbisine bağlı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, bu sezon Avrupa kupalarında yer almayan Beşiktaş'ın kendi sahasında Başakşehir'e yenilmesi, ardından da İstanbulspor'la berabere kalmasının ardından şimdi tüm gözlen önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisine çevrildi.
YA TAMAM, YA DEVAM
Siyah beyazlıların, 2 Ekim Pazara akşamı Vodafone Park'taki derbide Fenerbahçe'ye de mağlup olması halinde Valerien İsmael'in koltuğu ciddi biçimde sallanmaya başlayacağı ifade ediliyor.