İstanbulspor maçında da sakatlanan Tayyip Talha'nın yerine, Welinton'u oyuna sokmak için 8+3 kuralından dolayı Rosier'i de çıkartıp Tayfur'u oyuna soktu. Ayrıca gol atan NKoudou'yu devrede çıkarması da yenilgiyi getiren başka bir etken oldu.