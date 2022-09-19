Beşitkaş'ta iki haftada alınan Başakşehir mağlubiyeti ve İstanbulspor beraberliği, eleştiri oklarının teknik direktör Valerien Ismael'e yönelmesine sebep oldu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eleştiri okları Valerien Ismael'e çevrildi! O tercih...
Beşiktaş'ta eleştiri okları teknik direktör Valerien Ismael'e çevrildi. Başakşehir mağlubiyeti, İstabulspor beraberliği ve yapılan değişiklikler, Fransız çalıştırıcıyı hedef tahtasına koydu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Ligin ilk 5 maçında ilk yarıları adeta tek kaleye çeviren, fakat ikinci yarılarda bunu sürdüremediği görülen Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbul maçlarında ise bu görüntüsünden uzak kaldı.
İki maçta az sayıda pozisyona giren siyahbeyazlılar, 5 puan kaybederken, Ismael, oyuncu değişiklikleriyle hedefe kondu.