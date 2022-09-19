Kartal'da son dönemde en çok tartışılan konu kaleci seçimleri üzerinde yapılırken, hem Emre Bilgin hem de Ersin Destanoğlu'nun performansları yönetimi kaleci arayışına itti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da kale düştü! Transfer harekatı başlıyor
Beşiktaş transfer harekatına şimdiden başlıyor. Kalesinde gördüğü 15 şutun 10'unda gol yiyen siyah-beyazlı ekip, yeni isimlerin arayışına başladı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.09.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlıların devre arası için tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmayı düşünmeye başladığı ifade edildi.
Mert Günok'un da yaşı ilerlediği için daha uzun vadeli adayların belirleneceği kaydedildi.