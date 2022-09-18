Beşiktaş yeni sezona birçok önemli futbolcuyu kadrosuna katarak girdi. Everton'dan gelen Dele Alli ise en çok dikkat çekeni oldu... Milliyet'in derlediği habere göre; Normal şartlarda, bir dünya yıldızı olan 26 yaşındaki orta sahanın gelişinin çok daha büyük bir yankı uyandırması beklenebilirdi ancak bu transfer bazı çekincelerin de eşliğinde bir nebze temkinli karşılandı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dele Alli'de o gerçekler ortaya çıktı! "Bazen kuralları çiğniyor"
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, etkileyici olarak başlayan kariyerinde son yıllarda sekteye uğramıştı. İngiliz futbolcu için teknik direktör Jose Mourinho "Potansiyeline ulaşamazsan, bir gün pişmanlık duyacaksın" ifadelerini kullanırken; Everton Teknik Direktörü Frank Lampard ise oyuncuyu Beşiktaş'a yollamadan önce "Odaklanmalısın" diye uyarıda bulunmuştu. 26 yaşındaki oyuncunun futbol kariyerinden özel hayatına tüm bilinmeyenleri haberimizde... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Tottenham'da yıldızı parlayan, o dönem İngiltere Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Dele Alli'nin son yıllarda büyük bir düşüş içerisinde olması, kağıt üzerindeki 'çilek transfer' görüntüsünün pratikte tam karşılık bulamamasına yol açtı. Dons takımından 2015'te 5 milyon sterline transfer olduğu Tottenham'daki ilk üç sezonunda teknik direktör Mauricio Pochettino yönetiminde adeta harikalar yarattı.
22 yaşına gelene kadarki bu dönemde 37 gol kaydedip, Premier Lig'in harika çocuğu oldu. Bu performansla yılın en iyi genç futbolcusu ödülüne layık görülmesi kimse için şaşırtıcı olamazdı. Şaşırtıcı olan kısım, asıl bu sürecin hemen ardından başlayacak olan 'duraklama' ve 'gerileme' dönemleri olacaktı. Arjantinli teknik adamın kulüpten ayrılmasıyla futbolcunun performansı da eş zamanlı olarak düşüşe geçti.