ANNESİNİN YÜREK BURKAN ANISI

Annesiyle son olarak 2015'te konuşan Dele Alli'nin o görüşmede son derece iyi olduğunu söyleyen anne Denise, "Seni seviyorum anne demişti. Onu son görüşüm olacağını bilemezdim. Bu, beni hala şok eder" diyerek bu konudaki detayı paylaşıyor. 2017'de White Hart Lane'de Tottenham'ın bir maçına oğlunu görme ümidiyle giden annesi, o gün yaşadıklarını ise şöyle anlatıyor: "Maçtan sonra stadın dışında onu görme umuduyla bekledim. Dışarı çıktığında 'Dele benim, annen' diye seslendim. Ama durmadı, bana sadece şöyle bir baktı, meşgul olduğunu söyleyerek arabasına atlayıp gitti. Kalbim kırılmıştı, orada gözyaşlarına boğuldum."