Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, oynadıkları 7 maçta siyah-beyazlılara ciddi etki etti. Golcü futbolcunun 3 gol 4 asistlik performansı ülkesinde manşetleri süslemeye devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hollanda'da gündem Wout Weghorst! İşte İstanbulspor maçı sonrası yaşananlar...
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçta Wout Weghorst da takıma 1 golle katkı sağladı. Öte yandan mücadelenin ardından Hollanda basınında da Weghorst ve Beşiktaş çok konuşuldu. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.09.2022- 15:27
"BEŞİKTAŞ İÇİN SÜRPRİZ KAYIP"
Hollanda basını, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçı 'sürpriz kayıp' olarak nitelendirirken, 'Uzun süre Beşiktaş kazanacak gibiydi. Weghorst ve arkadaşları bitime 5 dakika kala kayıp yaşadı' ifadesini kullandı.
"WEGHORST MAKSİMUM KATKI VERİYOR"
Ülkede yer alan bazı spor sitelerinde ise "Wout Weghorst gollerini atmaya devam ediyor. Beşiktaş'a maksimum katkı veriyor" görüşü öne çıktı.