BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hollanda'da gündem Wout Weghorst! İşte İstanbulspor maçı sonrası yaşananlar...

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçta Wout Weghorst da takıma 1 golle katkı sağladı. Öte yandan mücadelenin ardından Hollanda basınında da Weghorst ve Beşiktaş çok konuşuldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2022- 15:27