Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmaya ise N'Koudou'nun attığı frikik golü damgasını vurdu.
İstanbulspor - Beşiktaş maçında N'Koudou'nun golünde kural ne diyor?
Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelen İstanbulspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Mücadelede siyah beyazlı takımın ilk golünü N'Koudou kaydetti. Kamerunlu oyuncunun golü ise tartışma yarattı. Peki kural ne diyor? İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.09.2022- 10:21
İstanbulspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 7. hafta maçında ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın 6. dakikasında Wout Weghorst rakip ceza alanı önünde yerde kalmasıyla Beşiktaş çift vuruş kazandı.
DOKUNMASA GOL OLMAYACAKTI
Beşiktaş'ta topun başına geçen N'Koudou'nun vuruşunda top kaleci Jensen'in de müdahalesiyle ağlara gitti. Karar çift vuruş olduğu için Danimarkalı kaleci topa dokunmasa gol geçerlilik kazanmayacaktı. İstanbulsporlu oyuncular, golün iptal olması yönünde hakem Zorbay Küçük'e itiraz ettiler.