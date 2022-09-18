DOKUNMASA GOL OLMAYACAKTI

Beşiktaş'ta topun başına geçen N'Koudou'nun vuruşunda top kaleci Jensen'in de müdahalesiyle ağlara gitti. Karar çift vuruş olduğu için Danimarkalı kaleci topa dokunmasa gol geçerlilik kazanmayacaktı. İstanbulsporlu oyuncular, golün iptal olması yönünde hakem Zorbay Küçük'e itiraz ettiler.