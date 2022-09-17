Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile berabere kaldı. Zorlu mücadele sonrası Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam Murray önemli açıklamalarda bulundu. Murray, "Bugünkü oyun bizi memnun etmedi. Nereye giderseniz gidin, bu oyun kimseyi memnun etmez." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile berabere kaldı.

Zorlu mücadele sonrası Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam Murray önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Adam Murray'in açıklamaları:

Bugünkü oyun bizi memnun etmedi. Nereye giderseniz gidin, bu oyun kimseyi memnun etmez. İki şut çekti rakip ve iki gol oldu. Daha iyi olmak için çalışacağız.

N'Koudou'nun sakatlığı yok. Bir taktik denemesi için Remond'u oyuna aldık. Kalemize çekilen şutların gol olma ortalaması için bir çözüm bulacağız. Belki de rakibi daha uzakta durdurmalıyız. Milli ara var. Dinlenip, zorlu ekim ayına hazırlanacağız.