BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında oynayacak mı?

Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak transfer etti. Bunun yanı sıra, teknik direktör Valerien Ismael'in, Tayfur Bingöl'ü Başakşehir maçında oynatıp oynatmayacağı da belli oldu. İşte Fransız hocanın kararı... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 09:57