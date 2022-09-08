Beşiktaş, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ı TFF 1. Lig takımlarından Göztepe'ye kiraladığını açıkladı. İşte siyah beyazlıların yaptığı duyuru... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş'tan Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe'ye geçici transfer olmuşlardır. Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.

Göztepe, Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'in satın alma opsiyonuna da sahip olduğunu duyurdu.