Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael'in oyuna müdahaleleri çok tartışılıyor. Fransız teknik direktör, başarılı sonuçlar alsa da maça başlayan 11'i ve sonrasındaki hamleler arasındaki farklar adeta gece ile gündüz gibi...
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in hamleleri tartışma yarattı! Eleştirilme nedeni...
Spor Toto Süper Lig'de 6 hafta geride kalırken, Beşiktaş 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan topladı. Siyah-beyazlılarda buna karşın teknik direktör Valerien Ismael'in oyuna müdahaleleri tartışılırken, yaptığı hamleler sonrası Kara Kartal'ın istatistiklerinde büyük düşüş gözlemlendi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kartal, Ismael oyuna müdahale etmeden 10 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. Siyah-Beyazlılar, Valerien Ismael oyuna hamle yaptıktan sonra ise 4 gol atıp 5 gol yedi...
Örneğin Alanyaspor'a karşı 3-1 önde olan Beşiktaş, yapılan değişiklikler sonrası karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Maç 3-3 bitti. Son oynanan Başakşehir maçında da benzer bir senaryo yaşandı.