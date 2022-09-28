Bayern Münih Valerien Ismael'in doğum gününü kutladı!

Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, bir dönem takımda top koşturan ve Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Valerien Ismael'in 47. yaş gününü kutlayan bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022- 14:30