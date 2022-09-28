Beşiktaş'ta teknik direktör Ismael, Fenerbahçe derbisi öncesinde kurmaylarıyla birlikte kapandı. Sarı-lacivertli ekibin son 5 maçını kare kare izleyerek rakibin artılarını ve eksilerini çıkardı. 46 yaşındaki çalıştırıcı rakibin en önemli silahı olan hücum presi kendi lehine çevirmeye çalışacak. Rakip yarı alanda en fazla top kazanan takım olan Fenerbahçe'nin pres gücüne karşılık arkada bırakılan boşluktan faydalanmaya çalışacak. Şiddetli deparı güçlü oyuncularla sarı-lacivertlilerin bu bölgesine sızacak. Ismael, kanat oyuncularına özel taktik veriyor.

"SAVUNMALARI ÖNDE DURUYOR"

Fotomaç'ın haberine göre Valerien Ismael oyuncularıyla yaptığı görüşmede Fenerbahçe'nin önde bastığı sırada arkalarında büyük boşluklar bıraktığını belirtti. Topu doğru kullanmaları durumunda bu arka bölüme sızarak net pozisyonlar bulabileceklerini söyledi. Ismael; Kevin N'Koudou, Jackson Muleka, Nathan Redmond gibi hızlı kanat oyuncularına, topa sahip oldukları anda rakip savunma arkasına şiddetli koşular atmalarını istedi. Forma giymesi halinde Rachid Ghezzal'den de sağ kanattan oyunu yönlendirmesini isteyecek. Ismael kanat akınlarına da özel yer ayırıyor.

ORTA SAHAYI SAĞLAMA ALDI

Kartal'ın hocası Valerien Ismael, bu maçın kilidinin orta sahada çözüleceğini düşünüyor. Genç çalıştırıcı öncelikle bu bölgeyi sağlama aldı. İsmael orta sahada Josef de Souza ve Gedson Fernandes ile direnç sağlayacak. Salih Uçan da takımın ana organizatörü olacak. Dele Alli karşılaşmanın gidişatına göre şans bulacak.