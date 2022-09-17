BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçından bu yana forma sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rachid Ghezzal, İstanbulspor maçında da takımını yalnız bırakacak. Milli ara sonrası oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak konusu olan Cezayirli futbolcunun sahalara dönüş tarihi netleşti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2022- 10:29