Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan, yeni sezona çok iyi gibi başladı. 6 maçta görev alan ve 1 gol, 1 asistle oynayan 28 yaşındaki orta saha, futboluyla alkış topladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Salih Uçan kararı! Yeni sözleşme...
Geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir'e kiralanan Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş'ta iyi bir grafik çizdi ve teknik direktör Valerien Ismael'in vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitmesine karşın, Kara Kartal'ın +1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Yönetim, orta saha oyuncusunun mukavelesi konusunda kararını ise şimdiden verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.09.2022- 06:40
Salih'in bu çıkışı yeni sözleşme teklifi almasına da vesile olacak. Sezon sonu kontratı sona erecek oyuncunun 1 yıl opsiyonu var.
Sabah'ın haberine göre; Bu opsiyonu kullanacak olan yönetimin, bir diğer düşüncesi ise başarılı futbolcuya ekstra 1 yıl daha sözleşme yaparak 2025'e kadar birlikte yola devam etmek.