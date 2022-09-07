TRANSFER HABERLERİ - Tayfur Bingöl Beşiktaş için geliyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl İstanbul'a geliyor. 29 yaşındaki futbolcunun saat 22.00'de İstanbul Havalimanı'na gelmesi bekleniyor. (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 13:20 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 13:35
Beşiktaş, Nathan Redmond sonrası bir transferini daha İstanbul'a getiriyor.
Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor forması giyen ve her konuda anlaşma sağladığı Tayfur Bingöl'ü İstanbul'a getiriyor.
29 yaşındaki sağ bekin saat 22.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.
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