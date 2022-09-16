Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılar, geçen hafta Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael'den İstanbulspor maçında sürpriz karar!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, geçen hafta alınan Başakşehir yenilgisi sonrası kadroda değişikliğe gitme kararı aldı. İşte Fransız çalıştırıcının Başakşehir maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2022- 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022- 09:53
Başakşehir mücadelesinin telafisini yapmak isteyen Kartal, İstanbulspor karşısında 3 puan arıyor. Teknik Direktör Valerien Ismael, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
Beşiktaş'ta, İstanbulspor karşısında kalede Ersin Destanoğlu oynayacak. Savunma dörtlüsünde Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss ve Arthur Masuaku görev alacak.