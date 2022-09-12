Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Heyecanlı mücadeleye sayılı dakikalar kala futbolseverler arama motorlarında Beşiktaş - Başakşehir saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı tüm merak edilenleri...

Süper Lig 6. haftada Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir olacak. Sahadan 3 tam puanla ayrılmak isteyen takımlar, kıyasıya mücadeleyle yarışırken Süper Lig'de son 10 maçının tamamından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırlayacağı Başakşehir karşısında da galibiyet serisini sürdürerek 3 puan almayı hedefliyor. Peki Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler...

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BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Bilgin; Masuaku, Saiss, Uysal, Rosier; Fernandes, Ucan; N'Koudou, Alli, Muleka; Weghorst

BAŞAKŞEHİR: Babacan; Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Tekdemir, Biglia, Ozcan; Gurler, Okaka, Chouiar

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMLERİ

Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada yardımcı hakemler ise Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz ve Kadir Sağlam oldu.

BEŞİKTAŞ EKSİ 5 İLE BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, 12 Eylül akşamı yapılacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton Souza da bu akşamki dev karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın diğer eksik isimleri arasında yer aldı. Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.