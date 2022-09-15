Evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yine yaptığı ve yapmadığı oyuncu değişiklikleri ile eleştirilerin odak noktası olmuştu. Ancak Fransız hocaya öyle birinden eleştiri geldi ki, ortalık bir anda karıştı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ahmet Nur Çebi'ye yakın isimden Valerien Ismael'e flaş sözler! "Maçı rakibe verdi"
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu. Mücadeleden sonra Başkan Ahmet Nur Çebi'nin basın danışmanlığını yapan Faik Gürses, teknik direktör Valerien Ismael için "Sanki Beşiktaş'ı beraberliğe kurgulamış bir adam vardı kenarda. Maçı bağıra bağıra verdi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
TAYYİP VAR, NİYE NECİP OYNUYOR!
Takvim'in derlediği habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi'nin basın danışmanlığını yapan Faik Gürses, Posta Gazetesi'nde Valerien Ismael'le ilgili değerlendirmesinde şok ifadeler kullandı. Gürses, "Yanında gerçek stoperler oturuyor. Maça Necip'le başlamanın bir manası yok. Talha ile başla sen de başını yakma. Redmond'u oyuna aldı adama 10 dakika top gelmedi. Hocadan bir reaksiyon yok. Sanki Beşiktaş'ı beraberliğe kurgulamış bir adam vardı kenarda. Maçı bağıra bağıra verdi" ifadelerini kullandı.
Bu sözler özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medyada "Başkan Çebi hocayı direkt eleştirmiyor ama danışmanı aracılığıyla sert mesajlar gönderiyor" yorumları yapıldı.