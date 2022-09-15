İskoçya'da Rıdvan Yılmaz eleştirisi! "Bu kadar para verildi..."

İskoç ekibinde beklenen etkiyi yaratamayan ve forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncuya flaş bir eleştiri geldi. İskoçya Ligi'ni yorumlayan Neil McCann, "Rıdvan, bonuslarla birlikte 5 milyon Sterlin'e transfer oldu. Bu kadar para verildi ancak henüz takımda bir iz bırakmış değil"