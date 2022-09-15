Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve yaz transfer döneminde Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
İskoçya'da Rıdvan Yılmaz eleştirisi! "Bu kadar para verildi..."
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Genç sol bekin, İskoç ekibinde az forma şansı bulması eleştiri konusu oldu. İskoçya Ligi'ni yorumlayan Neil McCann, Rıdvan Yılmaz transferini çarpıcı sözlerle eleştirdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.09.2022- 13:05
İskoç ekibinde beklenen etkiyi yaratamayan ve forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncuya flaş bir eleştiri geldi. İskoçya Ligi'ni yorumlayan Neil McCann, "Rıdvan, bonuslarla birlikte 5 milyon Sterlin'e transfer oldu. Bu kadar para verildi ancak henüz takımda bir iz bırakmış değil"
"Bu transfer için Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve Rangers'ın cevaplaması gereken soruları var. Rıdvan Yılmaz transferi zaten benim için bir muammaydı. Çünkü çok pahalıydı."