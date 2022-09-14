Alternatifi bol bir kadro kuran Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael'i tatlı bir telaş bekliyor. Kaybedilen Başakşehir maçı ardından bazı kesim tarafından oyuncu değişiklikleri eleştirilen Valerien İsmael'in işi daha da zorlaşacak gibi görünüyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal rotasyona gidiyor! İşte Valerien Ismael'in tercihleri
Süper Lig'e flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, son karşılaşmada Başakşehir'e 1-0 kaybetti. Bu sonuçla beraber siyah-beyazlı ekipte tatlı bir telaş başladı. Valerien Ismael ilk 11'de rotasyona gidecek. İşte detaylar... | Beşitkaş haberleri (BJK spor haberi)
Başakşehir sınavında oyuna sonradan aldığı, Redmond, Tayyip Talha ve Tayfur'un performansları, Dele Alli, Ghezzal ve Josef'in takıma dahil olmaları sonrası Fransız hocanın nasıl bir kadro çıkaracağı konusunda merak uyandırıyor.
Valerien İsmael'in ilerleyen günlerde Nkodou'yu yedek kulübesine çekip, Redmond'u takıma monte etmesi yüksek ihtimal olarak görünüyor.