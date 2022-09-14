NECİP KIZAĞA ÇEKİLECEK

Fotomaç'ın haberine göre Ghezzal ve Dele Alli'nin iyileşmeleri sonrası nasıl bir 11 kurulacağı herkesin merakla beklediği sorular arasında. Bu çoklu alternatifler Valerien İsmael'in kafasını ciddi bir şekilde karıştıracak gibi duruyor. Buradan hareketle Beşiktaş'ın gelecek haftayla birlikte ilk 11'de bazı değişiklikler yapması bekleniyor.