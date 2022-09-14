AVRUPA HAYAL OLDU!

Ersin'deki düşüşün ise transfer döneminde Rıdvan, Emirhan, Serdar gibi Avrupa hayalini gerçekleştirememesi ve sözleşme konusundan kaynaklı olduğu belirtiliyor. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 21 yaşındaki eldivene yönetimin 3 yıllık sözleşme önerdiği ancak henüz bir anlaşmanın çıkmadığı kaydedildi.