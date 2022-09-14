Bu sezonun ilk yenilgisini Başakşehir karşısında alan Beşiktaş'ta kaleci sorunu da gündeme geldi. Kaleye isabet eden tek şutun gol olması, istatistiklere yansırken iki haftadır genç file bekçisi Emre Bilgin toplam 3 şutta 3 gol yedi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın derdi kale! Emre Bilgin ve Ersin Destanoğlu...
Beşiktaş kalede sorun yaşıyor. Sezonun ilk 6 maçında kaleyi Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin devraldı. Siyah-beyazlı ekip iki genç kaleciden istediği verimi alamadı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
EMRE FIRSATI KAÇIRDI
Sabah'ın derlediği habere göre sezona Ersin Destanoğlu ile başlayan teknik direktör Valerien İsmael, iki haftadır Emre Bilgin'i tercih ederken 18 yaşındaki kaleci, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında kalesine gelen 3 isabetli şutta da gole engel olamadı.
Ankaragücü maçında da Başakşehir maçında da kurtarabileceği pozisyonlara geçit veren Emre, ayağına gelen fırsatı iyi değerlendiremedi.