Beşiktaş'ı bu sözlerle eleştirdi! "Savunma golde uyudu"

TÜRKİŞ FUTBOL - Turgay Demir

Destek ele gelen top penaltı olmaz talimatını bizim futbolcular planjon yapmak için kullanmaya başladılar! Yeni bir futbol icat ediyoruz hep birlikte!

Türkiş Futbol bu! Top yerden geliyor, senin kafayla o topa müdahale etmen bile (etrafta rakip varsa ihlaldir) oyuncu tınlamıyor, uzatıyor kafayı ve iki eliyle topu kontrol ediyor, hakem, VAR hepsi seyrediyor! Halil Umut Meler YEDİ dakika uzatma veriyor ama bir frikiği DÖRT dakikada anca attırıyor ve onu da kayıp zamana eklemiyor. KOMEDİ! Başakşehir savunmadaki pas organizasyonunu yapma görevini tecrübeli ve klas Biglia'ya verirken Ömer Ali (İkinci bölümde Caiçara) ile de N'Koudou'yu ite-kaka durdurmayı hedeflemiş. Başardılar da. Beşiktaş klasik baskılı oyununu oynamaya çalışırken ikinci topları hiç alamadılar çünkü kaleci ve beklere baskı yaparken Biglia'yı es geçtiler. Oysa yönetmen Biglia'ydı.