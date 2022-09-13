Fanatik'in haberine göre; İkinci sarı karttan atılan Ismael'in, 1 maç ceza alması ve İstanbulspor karşısında takımının başında olamaması bekleniyor. Ancak temsilci raporuna göre sayı artarsa 2 hafta sonraki Fenerbahçe maçında da Ismael'in olmama ihtimali var.