Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş 'ta 5 isim kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Welinton, Dele Alli, Ghezzal ve Atiba'nın yanı sıra kırmızı kart cezası olan Josef de Souza, Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael Fenerbahçe derbisini kaçırabilir! Gözlemcinin raporu...
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın 88. dakikasında teknik direktör Valerien Ismael, hakeme sert tepkisi sonrası üst üste iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışına alındı. Ligin 7. haftasında İstanbulspor ile oynanacak maçta takımının başında olamayacak deneyimli çalıştırıcının, Fenerbahçe derbisini de kaçırma ihtimali bulunuyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yeni transferler Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl ise Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından karşılaşmanın kadrosuna alındı. 3 futbolcu, karşılaşmaya yedek başladı. Kara Kartal'ın genç teknik direktörü Valerien Ismael, maç boyuncu hakem Halil Umut Meler'in kararlarına saha kenarından sert tepki gösterdi.
Fransız teknik adam, 87. dakikada Beşiktaş yedek kulübesi yakınlarında Masuaku'nun rakibine yaptığı hareketten sonra hakemin faul kararı vermesine sert tepki gösterdi.