Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımın Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçta hatalı gol yiyen Emre Bilgin'in performansı sonrası Ersin Destanoğlu'nun neden oynamadığı yönünde tartışmalar yaşanmaya başladı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu krizi! Kulübe rest çekti
Beşiktaş yaz transfer dönemini hareketli geçirdi. Siyah beyazlı ekip kadrosuna önemli takviyeler yaparken, takımın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu ile kulüp arasında kriz yaşanıyor. Genç file bekçisinin yeni sözleşme teklifini reddettiği iddia edildi. İşte ayrıntılar...
2 HAFTADIR YEDEK
Sezonun ilk 4 haftası forma şansı bulan Ersin Destanoğlu ilk olarak geçen hafta oynanan Ankaragücü deplasmanında kesik yedi. Ersin geçen haftanın ardından Başakşehir maçında da yedekler arasındaydı. 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin 90 dakika sahada kaldı.
"ÖZEL BİR SEBEBİ YOK" DENMİŞTİ
Valerien Ismael Kalede Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'i oynatmasıyla ilgili, "Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor" diye konuştu.