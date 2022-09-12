Beşiktaş bu akşam son 4 maçında en az 3 gol atan, Başakşehir ise son 4 maçında kalesinde gol görmeyen takım olarak Vodafone Park'a çıkacak. Son 3 iç sahadaki maçı kazanan Kartal, Başakşehir ile oynadığı son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı. Siyah-beyazlılar İstanbullu hemşerisi ile oynadığı iç sahadaki son 15 maçta yenilmedi. Başakşehir, son 12 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Beşiktaş'ın, Başakşehir ile oynadığı son 6 maçının 5 tanesinde 3'ten fazla gol oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Başakşehir'i gözüne kestiren teknik direktör Valerien Ismael, rakibin savunmada çok başarılı olduğunu belirterek, "Rakibimizi açmak ve strese sokmak için erken gol bulmamız çok önemli" diye konuştu.