Berkay Vardar: Hedefim A Milli Takımı forması giymek!

Beşiktaş forması giyen genç oyuncu Berkay Vardar, Ümit Milli Futbol Takımı'nın kampında açıklamalarda bulundu. Vardar, "Çok çalışıp, en iyi yerlere geleceğiz inşallah" dedi. İşte o sözler...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2022- 18:50