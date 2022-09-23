Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Weghorst'a özel görev

Süper Lig'in 8. haftası milli aranın ardından devi bir derbiye sahne alacak. Haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu kritik karşılaşmada Valerien Ismael, tüm planlarını Weghorst üzerinden kurmak istiyor. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2022- 11:22