Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Weghorst'a özel görev
Süper Lig'in 8. haftası milli aranın ardından devi bir derbiye sahne alacak. Haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu kritik karşılaşmada Valerien Ismael, tüm planlarını Weghorst üzerinden kurmak istiyor. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.09.2022- 11:22
Bu konudaki en büyük güvencesi de hava toplarında etkili olan Weghorst. Yıldız futbolcu ülkesinden döndükten sonra taktik çalışmalarda bu konu üzerine provalar yapılacağı öğrenildi.