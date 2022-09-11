Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Başakşehir'i konuk edecek. Siyah beyazlılar, zorlu rakibiyle 12 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael'den Başakşehir maçı öncesi orta sahada sürpriz karar!
İlk 5 haftada 13 puan alan Beşiktaş, 6. hafta maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Siyah beyazlılar, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kartal'da, Dele Alli sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Teknik Direktör Valerien Ismael, yıldız oyuncunun yokluğunda orta saha iskeletini belirledi. İşte Fransız çalıştırıcının Başakşehir maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.09.2022- 15:22
Beşiktaş'ta, Başakşehir mücadelesi öncesi Valerien Ismael'in sahaya süreceği ilk 11 merak ediliyor. Başarılı çalıştırıcı, İstanbul ekibiyle oynanacak olan müsabaka öncesi 11 kararını verdi.
Valerien Ismael, kalede Emre Bilgin'e görev verecek. Savunma hattında Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss ve Arthur Masuaku forma giyecek.