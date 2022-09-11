Ismael'den Başakşehir maçı öncesi ilk 11 sürprizi!
Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir
Kasımpaşa - G.Saray maçı ne zaman?
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