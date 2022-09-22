BEŞİKTAŞ HABERİ: Yönetimden Ersin Destanoğlu'na son teklif! İşte o rakam

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, mukavelesini yenilemek için 20 milyon TL isteyen genç kaleciye 'hayır' demişti. Yönetim, bu karar sonrası Ersin'e yeni bir teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2022- 06:40