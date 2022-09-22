Taraftarın kötü tezahüratlarına maruz kalan Ersin Destanoğlu'nu mental olarak ayağa kaldırmak isteyen siyahbeyazlı yönetim, genç kalecinin sözleşme sorununu da çözüme kavuşturmayı amaçlıyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Yönetimden Ersin Destanoğlu'na son teklif! İşte o rakam
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, mukavelesini yenilemek için 20 milyon TL isteyen genç kaleciye 'hayır' demişti. Yönetim, bu karar sonrası Ersin'e yeni bir teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.09.2022- 06:40
Ersin'e 4 yıllık kontrat öneren ve sezon başına 10 milyon TL teklif yapan Beşiktaş yönetimi, hâlâ altyapıdan çıktığı sözleşme ile oynayan 21 yaşındaki eldivenin 20 milyon TL isteğine sıcak bakmadı.
Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlı kulübün son teklifi 12 milyon TL oldu.