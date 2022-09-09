Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Ankaragücünü 3-2 mağlup etti. Maçın sonunda Josef de Souza, sahaya giren ve Beşiktaşlı oyunculara müdahale eden taraftarı olay yerinden uzaklaştırmıştı. Hakem Brezilyalı oyuncuya kırmızı kart göstermişti. Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı ekibin itirazına karşılık kararını açıkladı.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Ankaragücünü 3-2 mağlup etti. Maçın sonunda Josef de Souza, sahaya giren ve Beşiktaşlı oyunculara müdahale eden taraftarı olay yerinden uzaklaştırmıştı. Hakem Brezilyalı oyuncuya kırmızı kart göstermişti. Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı ekibin itirazına karşılık kararını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, futbolcusu Josef de Souza Dias ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve E.2022-2023/54 - K.2022-2023/75 sayılı kararına itirazı incelendi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Josef de Souza Dias'ın kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesinde yapılan müzakere neticesinde;

- Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine,

- PFDK kararının sonuç bölümünde usul ve mevzuata aykırı herhangi bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.