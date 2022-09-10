Beşiktaş'ta Josef de Souza gözyaşlarını tutamadı! "Ya onlara bir şey olsaydı?"

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya taraftar girmiş ve siyah-beyazlı oyuncu Josef de Souza, yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Kara Kartal'da Josef de Souza'nın cezası onanırken, Brezilyalı yıldız ve Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Engin Baltacı konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Deneyimli yıldız, "Cenk ya da Salih'e futbol oynamalarını engelleyecek bir şey olsaydı ne olacaktı? Şu anda benim cezamı mı konuşacaktık?" ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya taraftar girmiş ve siyah-beyazlı oyuncu Josef de Souza, yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Kara Kartal'da Josef de Souza'nın cezası onanırken, Brezilyalı yıldız ve Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Engin Baltacı konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Engin Baltacı'nın açıklamaları şu şekilde:

İsterdik ki Ankaragücü maçı sonrası daha güzel konuları konuşmak için bir araya gelelim. Öyle bir ortam olmadı. Hukuk kazalarının düzelme ihtimalinin her zaman olduğuna inanan bir hukukçuyum. Bu kadarla başlayayım.

Josef de Souza'nın açıklamaları şöyle:

Çok zor ve üzücü bir hafta yaşadım. Sakatlığımdan dolayı uzun süredir takımdan uzaktım. Normalden erken bir sürede sahalara döndüm. Hem takımıma, hem de hakeme yardım ettim maçta. Normal şeyler yapmama rağmen kırmızı kart görüp ceza yedim. Hayal kırıklığı yaşıyorum.

"%100 DOĞRU BİR ŞEY YAPTIM"

Hayatta bazen yaptıklarınız, sözlerden daha çok anlam ifade eder. Ben böyle biriyim. Ben arkadaşlarımı korudum. Haksız bir ceza aldım. Cezanın süresi önemli değil; cezanın neden verildiği asıl mesele. %100 doğru bir şey yaptığıma inanıyorum. Bunu kabul edemiyorum. Kendimi savunma konusunda bir öneride bulunduk. Bu kabul edilmedi. Bu konuda da üzgünüm.

Cenk ya da Salih'e futbol oynamalarını engelleyecek bir şey olsaydı ne olacaktı? Şu anda benim cezamı mı konuşacaktık? Herkes olayı kınayacaktı. Bu aradaki farkı düşünmek gerekiyor. Bu ceza hiç adil değil. Ailem ve ben, bu olayların tekrar yaşanabileceği konusunda tedirginlik yaşıyoruz. Ceza alması gereken kişiler hiç ceza almadı desek yeridir. Böyle bir şey yaşanması bir güvensizlik yaratıyor.

"CENK VE SALİH'E BİR ŞEY OLSAYDI NE OLACAKTI?"

Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bana çok şey verdiler. Futbolcu olarak iyi seviyeye çıkmamı sağladılar. Ben bu kadar sevgi beslerken bunların yaşanması beni ve ailemi çok üzdü. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Elimden gelen her şeyin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Cenk ya da Salih'e futbol oynamalarını engelleyecek bir şey olsaydı ne olacaktı? Şu anda benim cezamı mı konuşacaktık? Herkes olayı kınayacaktı. Bu aradaki farkı düşünmek gerekiyor.

Bu benim Türkiye'deki 6. yılım ve sadece 2 kez kırmızı kart gördüm. Kasti olarak rakibe şiddet uygulamayı seven biri değilim. Ben sahada takım arkadaşlarını korumak isteyen biriyim. Bu adalet dışı kararın benim karakterimin önüne geçmesini istemiyorum. Teşekkürler.