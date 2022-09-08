SON DAKİKA: Beşiktaş’tan Kaan Ayhan açıklaması! Transfer...

Beşiktaş transfer haberi: İtalyan basını, siyah-beyazlıların Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için 6 milyon Euro teklif ettiğini iddia etmişti. Konuyla ilgili Beşiktaş yönetiminden açıklama geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 15:55 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 16:05