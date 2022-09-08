Beşiktaş transferin son gününde Redmond ve Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı.
SON DAKİKA: Beşiktaş’tan Kaan Ayhan açıklaması! Transfer...
Beşiktaş transfer haberi: İtalyan basını, siyah-beyazlıların Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için 6 milyon Euro teklif ettiğini iddia etmişti. Konuyla ilgili Beşiktaş yönetiminden açıklama geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora SALGIN)
Siyah-beyazlı takım için transferin son gününde İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.
Tutto Mercato adlı web sitesi, Beşiktaş'ın Kaan Ayhan için 6 milyon Euro teklif ettiğini duyurmuştu.