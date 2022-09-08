Son dakika spor haberleri: Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'ta! Adana Demirspor başkanı Murat Sancak açıkladı
Son dakika spor haberi: Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Tayyip Talha Sanuç'un yeni takımı belli oldu. Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun" dedi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.09.2022- 17:47 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 18:07
Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladıklarını açıkladı. Sancak, "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk, kimseyle para pazarlığı yapmadım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, bu transfer için Adana Demirspor'a 1.5 milyon euro bonservis, bonuslar ve sonraki satıştan pay verecek.