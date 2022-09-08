Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Beşiktaş'a Hoş Geldin Tayfur Bingöl. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır." denildi.